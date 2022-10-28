"Химки" в эти минуты в гостях играют против "Динамо" в матче 15-го тура РПЛ. К перерыву подмосковная команда уступает 0:3 после голов Муми Нгамалё, Дениса Макарова и Федора Смолова
На 35-й минуте встречи Спартак Гогниев провел раннюю замену, убрав с поля капитана "Химок" Дениса Глушакова. После этого полузащитник сразу отправился в раздевалку своей команды, а разозленный Гогниев нецензурно кричал ему вслед:
"Домой *****, домой *****!".
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Глушаков ушел в раздевалку после замены на 35-й минуте. Гогниев крикнул капитану "Химок" вслед: "Домой *****!"
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев скандально заменил капитана клуба Дениса Глушакова в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Химки"