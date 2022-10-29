– Удивился ли я, когда тренерский штаб предпочел опытному вратарю в виде меня выпускника академии? Он так использовал шанс, что не было никаких вопросов. С первой игры Матвей показывал феноменальный футбол. Человек воспользовался шансом и не давал даже намека на то, чтобы его поменяли. А что мне надо было делать, подходить к тренеру и говорить: "Дайте я буду играть?", – цитирует Синицына "Metaratings".
Андрей Синицын выступал за "Краснодар" в период с лета 2012 года по зиму 2021 года. В "Краснодар" он перешел из "Енисея", до него играл за "Читу" и "Металлург-Енисей". После "Краснодара" отправился в тольяттинский "Акрон" в статусе свободного агента, затем перебрался в "Нижний Новгород" и махачкалинское "Динамо". С лета 2022 года Евгений находится без клуба. 23 июня Синицыну исполнилось 34 года. Матвей Сафонов на данный момент является основным игроком, лидером и капитаном "Краснодара", а также является первым номером в сборной России по футболу, который отстранена от официальных соревнований, но участвует в товарищеских матчах. 24 сентября встречалась со сборной Киргизии, 17 ноября сыграет со сборной Таджикистана.
Экс-вратарь "Краснодара" Синицын: с первой игры Сафонов показывал феноменальный футбол
Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын высказался об игре нынешнего вратаря клуба Матвея Сафонова.
Фото: РПЛ