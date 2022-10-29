"Команда давно потеряла уверенность. Когда не выигрываешь 14 матчей, она пропадает уже после 3-4 игры. Сейчас не знаю, что может помочь. Наверное, нужно, чтобы нам просто прислали сверху инструкцию, как от этого уйти. Мы бы все по ней жили и были бы счастливы", - цитирует Никитина Sport24.
В последний раз "Химки" одерживали победу в официальном матче в начале августа, когда в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги встречались с "Торпедо". Тогда главным тренером команды являлся Сергей Юран. С того момента в клубе дважды сменился наставник – сейчас коллектив возглавляет Спартак Гогниев.
Химчане проиграли три последние встречи с общим счетом 1:12.
Игрок "Химок" Никитин: не знаю, что может помочь. Нужно, чтобы нам просто прислали сверху инструкцию
Защитник "Химок" Алексей Никитин поделился мнением о неудачной серии подмосковного клуба в действующем сезоне.
Фото: ФК Химки"