"Как оцениваю результаты "Спартака" в первой части сезона? Мой прогноз сбывается. Я же перед началом говорил, что "Спартак" должен быть в тройке. Сейчас идут нормально, они неплохо играют. Так и должно быть. Просто сейчас стало меньше Заремы и ее комментариев, и атмосфера вокруг стала лучше. Пришли результаты", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, летом этого года стало известно, что "Спартак" переходит под управление "Лукойла" после того, как компания выкупила полный пакет акций клуба. В связи с этим Леонид Федун сложил с себя полномочия президента "Спартака" и покинул клубом. В последнем сезоне при нем красно-белые заняли 10-е место в РПЛ и стали победителями Кубка России.
Сейчас "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Зенита", идущего первым, на 7 очков.
Мостовой - о причинах улучшения результатов "Спартака": стало меньше Заремы и ее комментариев
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой связал улучшение результатов "Спартака" с уходом Заремы Салиховой из клуба.
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