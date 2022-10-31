- У нас нет опасений, что тренер пойдет на повышение. Если Личку позовут "Ювентус" или "Барселона", мы будем счастливы. И, конечно, отпустим его. Но у него сейчас действующий контракт, никаких обращений в клуб не было. Если что-то будет - посидим и подумаем, - приводит слова Андреева "СЭ".
45-летний чешский специалист Марцел Личка возглавил "Оренбург" в августе 2020 года. В сезоне-2020/2021 южноуральцы заняли в ФНЛ первое место, но клуб не прошел лицензирование, необходимое для перехода в Российскую премьер-лигу. В сезоне-2021/2022 оренбургская команда заняла 3 место и через стыковые матчи вышла в РПЛ, обыграв "Уфу" по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Соглашение Лички с "Оренбургом" действует до лета 2023 года.
В этом сезоне РПЛ "Оренбург" занимает 8 место, имея в своем активе 22 очка после 15 туров РПЛ.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: если Личку позовут "Ювентус" или "Барселона", отпустим
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал будущее главного тренера Марцела Лички.
фото: "СЭ"