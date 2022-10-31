- Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьезного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе, - цитирует Медину Metaratings.ru.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил Медину и Карраскаля на 66 минуте в матче против "Спартака" (2:2), при этом игроки выразили недовольство заменой. В послематчевом интервью наставник красно-синих заявил, что игрокам нужно показывать себя на поле, а недовольство засунуть подальше.
25-летний парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина перешел в ЦСКА зимой 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт с "армейцами" до июня 2025 года. В этом сезоне игрок сыграл в 15 матчах, забив 6 мячей, два из которых с пенальти. Также на счету парагвайца 4 ассиста. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Медину в 6 миллионов евро.
Медина - о размолвке с Федотовым: это эмоции, горячность в моменте
Атакующий полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, есть ли у него конфликт с наставником "армейцев" Владимиром Федотовым.
Фото: "СЭ"