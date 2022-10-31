- История раздутая. Приводят видео какие-то… Лучшие друзья могут поцапаться - потом спокойно сесть, безо всех шумих и нагнетаний урегулировать ситуацию, - приводит слова Ямлиханова Sport24.
В перерыве матча 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" (2:2) между главными тренерами обеих команд Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем произошел словесный конфликт. После рассмотрения этого инцидента на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оба наставника были дисквалифицированы на 1 матч чемпионата России, Федотов - еще на 1 матч условно.
Тренер ЦСКА - о конфликте Федотова и Абаскаля: лучшие друзья могут поцапаться - потом спокойно сесть и урегулировать
Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов высказался о конфликте в дерби со "Спартаком" между наставниками обоих клубов Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Фото: РИА Новости