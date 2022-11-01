"Зная ситуации вокруг Гаранина и Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров. Он совсем не хуже, чем Галактионов", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Напомним, Кержаков возглавлял "Пари Нижний Новгород" в предыдущем сезоне. Под его руководством коллектив, вышедший в Российскую Премьер-лигу, сохранил прописку в элитном дивизионе. Летом стало известно, что нижегородцы не будут продлевать контракт со специалистом – вместо него на пост главного тренера был назначен Михаил Галактионов.
Орлов: мне смешно, что никто не приглашает Кержакова – он не хуже Галактионова
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об отсутствии работы у экс-главного тренера "Пари НН" Александра Кержакова.
Фото: ФК "Пари НН"