"Мне вообще все равно, кто там может вернуться в "Спартак". Неинтересно совершенно. Лучшим тренером в истории "Спартака" был Романцев. Пускай его вернут, тогда все будет хорошо", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Романцев работал главным тренером "Спартака" с 1989-го, по 1995-й и с 1997-го по 2003 годы. Под его руководством столичный коллектив один раз становился чемпионом СССР и 8 раз – чемпионом России.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи по итогам 15-ти туров занимают второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка.
Канчельскис: пускай "Спартак" вернет Романцева, тогда все будет хорошо
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, что успешных выступлений в РПЛ "Спартаку" необходимо вернуть Олега Романцева.
Фото: РИА Новости