По данным источника, Айртон рассчитывает, что сумеет остаться во "Фламенго", за который болеет с детства. Если клубы не сумеют договориться о трансфере, то он в первую очередь постарается найти вариант с другим бразильским клубом.
Напомним, Айртон перебрался во "Фламенго" в марте этого года на правах аренды из "Спартака". С того момента защитник провел 37 матчей за новый клуб, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Срок арендного соглашения игрока истекает в конце этого календарного года. При этом у "Фламенго" есть право выкупа за 9 млн евро, но ранее сообщалось, что бразильский клуб хотел бы сократить сумму возможного трансфера.
Источник: Metaratings
Metaratings: Айртон не хочет возвращаться в "Спартак" после аренды
Защитник "Спартака" Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за "Фламенго", не планирует возвращаться в РПЛ.
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