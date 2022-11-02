– Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже, — цитирует Свищева "РБ Спорт".
Закон о введении Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года. Пока он действует еще не на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги. Данное правило на данный момент действует в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи на домашних стадионах "Урала", "Пари НН", "Ростова", "Крыльев Советов" и "Сочи".
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев: круглый стол по Fan ID с клубами РПЛ будет в конце ноября
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев анонсировал новую встречу с клубами РПЛ по вопросам, касающимся закона о Fan ID.
Фото: Rotor-volgograd.ru