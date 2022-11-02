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Лаксальт – о 6:1 с "Химками": хороший результат, но "Динамо" могло реализовать ещё несколько моментов

Защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о разгромной победе бело-голубых над "Химками" (6:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"В первом тайме могли реализовать ещё несколько моментов, но в итоге что получилось, то получилось. 6:1 – тоже хороший результат (смеётся). Сбавлять нельзя, мы должны продолжать идти по такому же пути", - цитирует уругвайца Metaratings.

"Динамо" принимало "Химки" на своем поле 29 октября. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу бело-голубых, "Химки" свой единственный гол забили в компенсированное время.

Подопечные Славиши Йокановича с 26-ю очками в активе вышли на 5-е место по итогам 15-ти туров.


Лаксальт Динамо Химки
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