"В первом тайме могли реализовать ещё несколько моментов, но в итоге что получилось, то получилось. 6:1 – тоже хороший результат (смеётся). Сбавлять нельзя, мы должны продолжать идти по такому же пути", - цитирует уругвайца Metaratings.
"Динамо" принимало "Химки" на своем поле 29 октября. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу бело-голубых, "Химки" свой единственный гол забили в компенсированное время.
Подопечные Славиши Йокановича с 26-ю очками в активе вышли на 5-е место по итогам 15-ти туров.
Лаксальт – о 6:1 с "Химками": хороший результат, но "Динамо" могло реализовать ещё несколько моментов
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о разгромной победе бело-голубых над "Химками" (6:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости