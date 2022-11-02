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Кобелев: "Локомотив" – главное разочарование первого круга РПЛ. Классные футболисты, которые не показали вообще ничего

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев назвал "Локомотив" главным разочарованием первого круга текущего сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
– Разочарование первого круга РПЛ – "Локомотив". Там собраны достаточно классные футболисты, которые не показали вообще ничего. Здесь будут уже разбираться руководители. "Локомотив" – это сенсация со знаком минус, – приводит слова Кобелева "Чемпионат".

По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Железнодорожники" уже несколько туров не выходят из зоны стыковых матчей, сейчас они имеют на своем счету 12 очков и два подряд поражения – против "Динамо (1:3) и ЦСКА (0:1). В следующем туре "Локомотив" сыграет на выезде с "Уралом", который на данный момент не проигрывает в семи матчах кряду. Их игра в первом круге завершилась гостевой подряд "Урала" со счетом 4:2.


Кобелев Локомотив
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