– Обижен ли Шапи на "Краснодар"? Мы об этом не думаем. Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Магомед думает только об этом. Хорошо, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают, – передает слова агента "РБ Спорт".
Магомед Шапи-Сулейманов играет в "Хапоэле" с августа 2022 года на правах аренды из "Краснодара". Соглашение об аренде рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом согласно условиям "Хапоэль" может выкупить Шапи в любой момент. В текущем сезоне на счету Магомеда десять матчей за "Хапоэль" в чемпионате, три гола и три результативные передачи. За футбольный клуб "Краснодар" Шапи провел в сумме 122 игры, в которых забил двадцать три мяча и отдал восемь результативных передач.
Агент Шапи: нет никаких обид на "Краснодар", у него свои задачи и цели
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника "Хапоэля" из Беэр-Шевы Магомеда Шапи-Сулейманова, рассказал об отношении игрока к "Краснодару".
Фото: "СЭ"