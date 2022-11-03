По данным источника, специалист не принимает участие в тренировках южан перед встречей с красно-белыми. Сообщается, что руководство клуба уже приняло решение об увольнении Гаранина.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Сочи" уволил Гаранина – команда по итогам 15-ти туров Российской Премьер-лиги идет на 9-м месте в турнирной таблице, тогда как в предыдущем сезоне стала серебряным призером национального первенства. Позднее владелец сочинцев Борис Ротенберг и генеральный директор Дмитрий Рубашко опровергли появившиеся слухи.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Гаранин не участвует в подготовке "Сочи" к матчу против "Спартака"
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин не будет присутствовать на скамейке команды во время матча 16-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"