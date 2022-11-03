– Мне кажется, в клубе стало больше спокойствия. Во время правления Федуна были какие-то скандалы, постоянно какое-то движение. Понятно, что еще прошло слишком мало времени, но сейчас мы видим, что никаких вмешательств в работу клуба нет. Абаскаль спокойно тренирует, футболисты делают свое дело. В этом тоже есть залог нынешних успехов "Спартака", – цитирует Шишкина "Metaratings".
Леонид Арнольдович Федун покинул все должности, занимаемые им в московском "Спартаке", летом 2022 года. Федун руководил клубом на протяжении восемнадцати лет. Управление "Спартаком" целиком и полностью перешло компании "Лукойл". Это не единственное изменение, которое произошло в стане красно-белых минувшим летом. В начале лета клуб покинул главный тренер Паоло Ваноли, с которым команда завоевала Кубок России. За ним ушел другой итальянец – спортивный директор Лука Каттани. Сейчас "Спартак" тренирует испанец Гильермо Абаскаль, а в качестве спортивного директора пришел Пол Эшуорт. Красно-белые после первого круга РПЛ занимают второе место в РПЛ и первое место в группе Кубка России.
Шишкин: в "Спартаке" сейчас стало больше спокойствия. Во время правления Федуна были какие-то скандалы, движения
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин рассказал, что изменилось в клубе после ухода Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.
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