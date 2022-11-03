– У Гогниева очень хорошо получалось в "Алании" в прошлом сезоне. Ему надо идти в тот клуб, где у него может получиться, а не абы куда, лишь бы работать где-то. Я верю в Спартака как в тренера, он доказал свое мастерство в "Алании" и был хорошим футболистом, – приводит слова Кавазашвили "Metaratings".
Спартак Гогниев был назначен главным тренером подмосковных "Химок" 1 сентября 2022 года. До этого он возглавлял "Аланию" и тренировал её в Футбольной национальной лиге, начиная с июля 2019 года. В прошлом сезоне "Алания" при нем дошла до полуфинала Кубка России, где уступила московскому "Динамо". В конце мая 2022 года покинул клуб из Владикавказа. Контракт Спартака Артуровича Гогниева с "Химками" рассчитан до лета 2024 года.
Кавазашвили: Гогниеву не надо было идти в "Химки"
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал, верит ли он в тренерский потенциал Спартака Гогниева, возглавляющего "Химки".
Фото: "СЭ"