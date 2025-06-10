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Лунёв: Карпин — сильнейший тренер России? Семак выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки

Вратарь сборной России и московского "Динамо" Андрей Лунёв ответил на вопрос, какой тренер в России сейчас является сильнейшим.
Фото: ФК "Зенит"
— Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?

— Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?

— Если мысли на уровне трофеев.

— А какой показатель и критерий тренера?

— Карпин работал в "Ростове", а Семак — в "Зените".

— Мне нечего добавить. Подумайте.

Сергей Семак с мая 2018 года занимает пост главного тренера петербургского "Зенита". С тех пор сине-бело-голубые шесть раз завоевывали золотые и один раз - серебряные медали чемпионата России.

Валерий Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В клубной карьере Карпин возглавлял московский "Спартак" (в 2009-2014 гг.) и "Ростов" (в 2017-2025 гг.), но титулов с ними он не завоевал. По последней информации, 56-летний специалист в ближайшее время должен стать главным тренером московского "Динамо".

Источник: "Чемпионат"

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