— Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?
— Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?
— Если мысли на уровне трофеев.
— А какой показатель и критерий тренера?
— Карпин работал в "Ростове", а Семак — в "Зените".
— Мне нечего добавить. Подумайте.
Сергей Семак с мая 2018 года занимает пост главного тренера петербургского "Зенита". С тех пор сине-бело-голубые шесть раз завоевывали золотые и один раз - серебряные медали чемпионата России.
Валерий Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В клубной карьере Карпин возглавлял московский "Спартак" (в 2009-2014 гг.) и "Ростов" (в 2017-2025 гг.), но титулов с ними он не завоевал. По последней информации, 56-летний специалист в ближайшее время должен стать главным тренером московского "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Лунёв: Карпин — сильнейший тренер России? Семак выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки
Вратарь сборной России и московского "Динамо" Андрей Лунёв ответил на вопрос, какой тренер в России сейчас является сильнейшим.
Фото: ФК "Зенит"