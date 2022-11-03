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Массимо Каррера: я бы не перешел в "Зенит", если был бы Бакаевым

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на месте полузащитника Зелимхана Бакаева не перешел бы в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
– Если бы я был Бакевым, я бы не перешел в "Зенит", потому что, если я верю в себя, я не могу уйти – передает слова Карреры "РБ Спорт".

Зелимхан Бакаев является воспитанником московского "Спартака", но покинул этот клуб летом 2022 года, перейдя в "Зенит". В текущем сезоне у Зелимхана всего 301 минута игрового времени, проведенного на поле, в пятнадцати турах Российской премьер-лиги. В четырех играх Кубка России Бакаев провел на поле 159 минут. Из результативных действий в этих двух турнирах – один гол и две результативных передачи.


Каррера Спартак Бакаев Зенит
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