– Помню, как он рвался сыграть против "Зенита", когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер – хотя бы на несколько месяцев. Дзюба тогда очень помог "Арсеналу", – передает слова Чаушича "Metaratings".
Артем Дзюба играл за тульский "Арсенал" на правах аренды из питерского "Зенита" в период с января 2018 года по июнь 2018 года. После этого он вернулся в клуб из Санкт-Петербурга и отыграл там четыре сезона. За тульский "Арсенал" Дзюба провел десять матчей, забил в них шесть мячей, отдал три результативных передачи. Больше всего матчей у Артема за "Зенит" (249), на втором месте московский "Спартак" (166). За первый клуб у него в сумме 108 голов, за второй – 38.
Чаушич – о периоде Дзюбы в тульском "Арсенале": помню, как он рвался сыграть против "Зенита", когда ему это запрещали
Экс-полузащитник тульского "Арсенала" Горан Чаушич вспомнил период выступлений в одной команде с Артемом Дзюбой.
Фото: "Арсенал Тула"