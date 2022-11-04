"Груз ответственности сейчас на нас огромный. Надеюсь, что эта победа даст позитивный импульс. Пропустил диалог Гогниева в раздевалке, поэтому не могу сказать, о чем он с командой разговаривал, но думаю, что?то позитивное. Спартак Артурович готовил нас всю неделю. Присутствие его ощущалось. Он и состав подбирал на игру", - приводит слова Идову "Матч ТВ".
Сегодня "Химки" сумели прервать серию поражений, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0) в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Эта победа стала первой для подмосковной команды с августа, когда ее еще тренировал Сергей Юран. Серия "Химок" без побед насчитывала 15 матчей.
Благодаря этой победе "Химки" догнали по очкам "Локомотив", который сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице, но опережает команду Спартака Гогниева из-за победы в личной встрече.
Идову: присутствие Гогниева ощущалось в матче с "Оренбургом"
Защитник "Химок" Брайан Идову рассказал о влиянии Спартака Гогниева на победу команды над "Оренбургом".
Фото: ФК "Химки"