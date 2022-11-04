"Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня еще действует контракт, я не думаю об этом", - цитирует Личку "СЭ".
Напомним, Марцел Личка возглавил "Оренбург" летом 2020 года. Под руководством чешского специалиста команда поднялась из Первой лиги в РПЛ. После 16 матчей "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Лички сегодня уступила "Химкам" (0:2) в матче 16-го тура.
До "Оренбурга" Личка тренировал только "Динамо" Брест в чемпионате Белоруссии. В этом году тренеру исполнилось 45 лет.
Личка - о продлении контракта с "Оренбургом": буду рад, если в клубе захотят, чтобы я остался
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка высказался о возможном продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Оренбург"