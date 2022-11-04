"Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым. Я почему не смеюсь? Я его как игрока испытал как тренер. Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Спартак Гогниев возглавил "Химки" 1-го сентября. Сегодня клуб одержал первую победу под его руководством, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0). При этом самого Гогниева не было на тренерской скамейке - он получил дисквалификацию из-за своего поведения в матче 15-го тура против "Динамо" (1:6).
До матча с "Оренбургом" Химки провели с Гогниевым 11 матчей, в которых дважды сыграли вничью и девять раз проиграли.
Григорян: не смейтесь над Гогниевым. В его безумии есть огромная одержимость и энергетика
Российский тренер Александр Григорян призвал не смеяться над эмоциональным поведением Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"