"Защитником ЦСКА Игорем Дивеевым действительно интересовались четыре итальянских клуба: "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Салернитана". Интерес со стороны клубов Серии А к россиянину остается. Его можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи", - цитирует журналиста Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Фиорентина", "Салернитана", "Лацио" и "Сампдория" рассматривают возможность подписания Дивеева.
Напомним, на данный момент футболист восстанавливается после травмы, которую он получил в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Торпедо". К тренировкам в общей группе 23-летний центральный защитник вернется предположительно во время зимних сборов.
Итальянский журналист: интерес к Дивееву в Серии А остается – его можно сравнить с Кьеллини и Бонуччи
Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мнением об интересе итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Фото: Global Look Press