Сторожук - о том, что Рамирес пробил пенальти вопреки установке: он будет наказан. Должен был бить Баньяц

Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук признался, что Кристиан Рамирес пробил одиннадцатиметровый в матче с "Факелом" (3:3) против его установки.

Фото: ФК "Краснодар"





Напомним, "



После этого "Факел" сумел забить дважды и вырвал ничью. "Почему второй пенальти бил Рамирес? Мы разберемся, почему. Должен был бить Баньяц. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить. Определенно, это неправильно, поэтому будет наказан игрок, который не выполнил установку", - приводит слова Сторожука "Матч ТВ" Напомним, " Краснодар " в гостях сыграл вничью с "Факелом" (3:3) в матче 16-го тура РПЛ. При этом "быки" по ходу встречи вели 3:1 благодаря голам Баньяца (с пенальти), Кордобы и Ионова. На 67-й минуте "Краснодар" получил право на исполнение еще одного одиннадцатиметрового, но Рамирес, подошедший к мячу, не смог переиграть Свинова.После этого "Факел" сумел забить дважды и вырвал ничью.