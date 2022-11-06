- Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру, не создают конкуренцию. Ну вот что делает в "Зените" Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе? Всем надо крепко задуматься о своем предназначении, нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные, но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования! - цитирует Орлова "СЭ".
Петербургский "Зенит" в рамках 16 тура Российской премьер-лиги потерпел на своем поле поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 1:2. Голы в составе бело-зеленых забили Евгений Харин на первой минуте игры и Мохаммед Конате на восьмой минуте, единственный мяч "Зенита" на счету Андрея Мостового, который отличился на 65 минуте. Центральный защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков ошибся на 8 минуте и подарил мяч Конате неподалеку от своих ворот, что привело к голу, чуть позднее он же чуть не стал виновником пенальти в ворота "Зенита". На 32 минуте игры Чистяков был заменен.
Экс-арбитр Федотов: Чистяков сыграл рукой в мяч, правильное решение - 11-метровый удар в ворота "Зенита"
Орлов: что делает в "Зените" Бакаев? Кое-кто сбавил к себе требования, нельзя выезжать только на бразильцах!
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о причинах поражения сине-бело-голубых от "Ахмата" (1:2) в 16 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"