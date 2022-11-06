По информации источника, красно-белые ищут игроков на другие позиции. Сообщается, что столичный клуб устраивает подбор футболистов в атаке. В эту линию возможны приобретения зимой, но только если кто-то из форвардов покинет команду.
Отмечается, что "Спартак" не интересуется нападающим "Оренбурга" Владимиром Сычевым, который в нынешнем сезоне является одним из лидеров бомбардирской гонки. Также красно-белые не собираются подписывать контракт с форвардом Артемом Дзюбой, который по информации журналиста Ивана Карпова расторг контракт с турецким "Адана Демирспор".
"Спартак" вчера, 6 ноября, сыграл вничью с "Сочи" (1:1). Столичный клуб идет на 2 месте, имея в своем активе 33 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" не заинтересован в подписании Сычевого и Дзюбы
"Спартак" не ведет работу по усилению линии нападения.
Фото: ФК "Спартак"