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Спортдир "Спартака" Эшуорт: расстроены, что я не общаюсь со СМИ? Окей. С этим ничего не поделать

Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт прокомментировал претензии за то, что он не общается с журналистами.
Фото: ФК "Спартак"
"Сколько у "Спартака" будет трансферов в это окно? Не буду это комментировать. Вы расстроены, что я не общаюсь со СМИ? Ну, окей. Что с этим поделать? Ничего. Не думаю, что спортивный директор должен что?то комментировать. Будет ли какая?то пресс?конференция или раунд общения с журналистами? Не планировал такого. Говорите, вам это интересно? Конечно, уверен в этом", - цитирует Эшуорта "Матч ТВ".

Напомним, Пол Эшуорт стал спортивным директором "Спартака" в сентябре этого года. После своего прихода англичанин все еще не дал ни одного интервью в СМИ. В клубе Эшуорт сменил Луку Каттани, который покинул "Спартак" в межсезонье. До "Спартака" Эшуорт уже работал в России - в "Ростове" в 2005 году. Кроме того, он трудился в "Астане", "Вентспилсе", "Сконто" и "Риге".

После 16 матчей "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 33 набранных очка. Отставание от "Зенита", идущего на первой строчке, составляет 6 очков.


Эшуорт Спартак
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