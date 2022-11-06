"Пытался ли Сергей Семак как-то защитить Дмитрия? Самое обидное, что нет. Он спокойненько дистанцировался, обвинил его в пропущенном голе, хотя и так понятно, что он в нем виноват. Это вся поддержка главного тренера", - приводит слова Талаева "Спорт день за днем".
Напомним, "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи. После игры журналист Геннадий Орлов заявил, что, по его информации, Чистяков в ближайшее время может перейти именно в "Ахмат".
В связи с этим генеральный директор "Зенита" Александр Медведев раскритиковал Чистякова за игру против грозненцев и отметил, что защитнику, возможно, лучше уйти в "Ахмат". После этого стало известно, что Чистякова вывели из основной команды сине-бело-голубых.
"Семак обвинил Диму в голе и никак не пытался защитить. Это вся поддержка тренера". Агент Чистякова - об отстранении
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак никак не помог его клиенту в ситуации с отстранением от основы.
Фото: ФК "Зенит"