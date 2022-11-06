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Агент Чистякова – о слухах про подозрения "Зенита": он ждал шанса, чтобы его испортить? Это смешно

Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев отреагировал на слухи о подозрениях питерцев, что футболист специально плохо сыграл против "Ахмата" в 16 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против "Ахмата", чтобы больше вообще никогда не играть за "Зенит"? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Или он так сильно хочет перейти в "Ахмат", что решил плохо сыграть?" - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, вчера "Зенит" потерпел первое поражение в текущем чемпионате России – матч с "Ахматом" завершился победой грозненцев со счетом 2:1. Второй гол гости забили после ошибки Дмитрия Чистякова.

На следующий день генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что с 28-летним защитником был проведен "мужской разговор", футболист выведен из основного состава. Позднее в СМИ появилась информация о подозрениях клуба, что Чистяков специально плохо сыграл во вчерашней встрече.


Чистяков Зенит
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