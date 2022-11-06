В "Зените" мощный скандал! Чистякова убрали из основы. Подозревают, что он намеренно ошибся с "Ахматом"?

Чистяков грубо ошибся в матче с "Ахматом"
"Зенит" явно подходил к матчу абсолютным фаворитом, но нажил себе проблем уже на старте встречи, пропустив сначала на 1-й минуте, а затем на 8-й. Во втором случае грубо ошибся защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков, впервые с июля, вышедший в стартовом составе в матче РПЛ. Чистяков коряво попытался отдать передачу и позволил Конате перехватить мяч. Форвард быстро сориентировался и перекинул Михаила Кержакова.
В итоге присутствие Чистякова на поле оказалось недолгим. Его заменили уже на 32-й минуте.
Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в "Ахмат"
После игры журналист Геннадий Орлов внезапно выступил в роли инсайдера и заявил, что Чистяков близок к уходу из "Зенита" в..."Ахмат":
На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в "Зените". Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в "Ахмат", - сказал Орлов в интервью "СЭ"
Медведев предложил Чистякову "с таким отношением" играть за "Ахмат" и пообещал серьезный разговор. В итоге игрока отстранили
Не факт, что Орлов имел ввиду, что-то плохое, но в самом "Зените", кажется, очень серьезно отнеслись к словам комментатора. Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев прошелся, как по самому Чистякову, так и по его агенту Андрею Талаеву:
Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат".
Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым ("Матч ТВ")
Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым ("Матч ТВ")
Реакция Медведева оказалась вдвойне удивительной потому что агент Чистякова всегда максимально корректно высказывался на тему игрового времени клиента, отмечая, что игрок готов бороться за место в основе. Впрочем, это было уже не так важно - на утро (которое мудренее вечера) сам Медведев объявил об отстранении Чистякова от работы с основой.
Агент Чистякова мощно ответил. Приложил Семака и Ловрена
На этот раз Андрей Талаев не стал молчать. Во-первых, не оценил публичной критики игрока за результативную ошибку:
Переход в "Ахмат"? Это его домыслы какие-то. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста ("СЭ")
Во-вторых, предъявил претензии Семаку, который не постарался защитить игрока:
Пытался ли Сергей Семак как-то защитить Дмитрия? Самое обидное, что нет. Он спокойненько дистанцировался, обвинил его в пропущенном голе, хотя и так понятно, что он в нем виноват. Это вся поддержка главного тренера ("Спорт день за днем")
А в третьих, напомнил, как Чистяков с травмой доигрывал прошлый сезон, пока Деян Ловрен при странных обстоятельствах уезжал в Хорватию:
Было время, когда Дима играл со сломанным носом, а капитан команды в Хорватии отсиживался. Почему-то все радовались тогда, и все было замечательно ("РБ Спорт")
В "Зените" обвиняют Чистякова в том, что он ошибся намеренно
Уже сегодня вечером "Чемпионат" сообщил, что причиной отстранения Чистякова является не сама ошибка а то, что ее считают намеренной. Пока не особенно ясно, какие именно дивиденды защитник мог получить от первого поражения клуба в момент своего (крайне редкого) появления на поле. Не исключено, что Чистякова обвиняют в намеренной помощи "Ахмату", в который он, по словам Геннадия Орлова, готов переходить.
Агент Чистякова тоже подчеркивает, что результативная ошибка ничего не давала игроку:
Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против "Ахмата", чтобы больше вообще никогда не играть за "Зенит"? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Или он так сильно хочет перейти в "Ахмат", что решил плохо сыграть? ("Чемпионат")
Что теперь будет с "Зенитом"?
В стане чемпиона намечается тревожная ситуация. Недавно у Семака уже был инцидент с обратной заменой Андрея Мостового. Кажется, что тогда скандал удалось быстро погасить, но потенциал для будущих конфликтов в "Зените" огромен: кроме Чистякова есть большое количество российских игроков, которые лишены постоянного места в старте: тот же Мостовой, Бакаев, Круговой, Ерохин, Адамов, Сутормин...что будет если ошибется кто-то из них?
Потерю самого Чистякова тоже вряд ли можно будет занести в актив менеджменту клуба. Дмитрий - единственный защитник "Зенита" с нужным паспортом, который в прошлом году регулярно выходил на поле в составе сборной России. Без него петербуржцы останутся со "сбежавшим в Хорватию" Деяном Ловреном, Родригао и жутко ненадежным Алипом. До конца сезона не так много матчей, но не факт, что даже зимой замена найдется легко.
Похоже, в "Зените" зачем-то подлили бензина в пожар, который еще можно было потушить.