В "Зените" мощный скандал! Чистякова убрали из основы. Подозревают, что он намеренно ошибся с "Ахматом"?

Начало конца для чемпиона?

Фото: ФК "Зенит"

Чистяков грубо ошибся в матче с "Ахматом"

Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в "Ахмат"

На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в "Зените". Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в "Ахмат", - сказал Орлов в интервью "СЭ"

Медведев предложил Чистякову "с таким отношением" играть за "Ахмат" и пообещал серьезный разговор. В итоге игрока отстранили

Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат".



Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым ("Матч ТВ")

Агент Чистякова мощно ответил. Приложил Семака и Ловрена

Переход в "Ахмат"? Это его домыслы какие-то. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста ("СЭ")

Пытался ли Сергей Семак как-то защитить Дмитрия? Самое обидное, что нет. Он спокойненько дистанцировался, обвинил его в пропущенном голе, хотя и так понятно, что он в нем виноват. Это вся поддержка главного тренера ("Спорт день за днем")

Было время, когда Дима играл со сломанным носом, а капитан команды в Хорватии отсиживался. Почему-то все радовались тогда, и все было замечательно ("РБ Спорт")

В "Зените" обвиняют Чистякова в том, что он ошибся намеренно

Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против "Ахмата", чтобы больше вообще никогда не играть за "Зенит"? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Или он так сильно хочет перейти в "Ахмат", что решил плохо сыграть? ("Чемпионат")

Что теперь будет с "Зенитом"?