Как сообщает источник, защитник "Зенита" Деян Ловрен прибудет в расположение сборной Хорватии для подготовки к ЧМ 14 ноября. Таким образом, он не сможет сыграть в оставшихся матчах до нового года.
Напомним, что "Зенит" в оставшихся матчах группового этапа Кубка России сыграет с воронежским "Факелом" (16 ноября) и московским "Спартаком" (27 ноября). На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в своей группе. Команду Сергея Семака опережают "Крылья Советов", у которых те же шесть очков, и "Спартак" – 12 очков. Сборная Хорватии начнет свое продвижение по ЧМ в одной группе с национальными командами Бельгии, Марокко и Канады. Первый матч хорватов состоится 23 ноября – против сборной Марокко.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник "Зенита" Ловрен пропустит матчи с "Факелом" и "Спартаком" в Кубке России
"Зенит" не сможет рассчитывать на хорватского защитника Деяна Ловрена в кубковых матчах против "Факела" и "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"