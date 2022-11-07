– Кажется, Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол, Турция это показала. Слухи про "Торпедо"? Нужен им хороший нападающий, но хочет ли сам Артем? Он, естественно, им не помешает, но планы Артема… не знаю, тяжело их разгадать, – цитирует Шишкина "Матч ТВ".
Артем Дзюба в предыдущем сезоне играл за "Зенит", но ушел из клуба в конце сезона по истечении контракта, который он не стал продлевать. Летом Артем перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", подписав с ними соглашение на год, с возможностью продления еще на один сезон. 3 ноября Дзюба расторг контракт с "Аданой Демирспор". Основным и самым обсуждаемым претендентом на Артема считается московское "Торпедо", занимающее последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В России Дзюба выступал за "Ростов", "Томь", "Спартак", "Зенит", тульский "Арсенал".
Шишкин: Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин считает, что нападающему Артему Дзюбе, расторгшему контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", стоит продолжить карьеру в Медиалиге.
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