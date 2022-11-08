- Думаю, у "Локомотива" всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. "Химки"? Если продолжим играть так, как с "Оренбургом", то сто процентов выйдем из зоны вылета, - передает слова Гулиева "Чемпионат".
Московский "Локомотив" по итогам 16 туров Российской премьер-лиги набрал 13 очков и занимает 14 место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Красно-зеленые на 1 очко опережают "Химки", которые идут в зоне прямого вылета, и на 7 очков замыкающее таблицу московское "Торпедо". Отставание "железнодорожников" от "Пари НН", который находится за пределами зоны стыков, составляет 3 очка.
Гулиев: у "Локомотива" всё будет хорошо, он точно не будет бороться за выживание в РПЛ
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев прокомментировал ситуацию в борьбе за выживание в высшем дивизионе чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"