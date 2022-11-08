33-летний хавбек Юрий Газинский признан лучим игроком "Урала" в октябре. Игрок набрал больше всех голосов среди болельщиков. Об этом сообщается в социальных сетях уральцев.
Юрий Газинский подписал контракт с "Уралом" летом этого года. Соглашение рассчитано на 2 сезона. В октябре игрок принял участие в 6 матчах во всех турнирах. На его счету 4 гола и 1 ассист.
"Урал" располагается на 11 месте, имея в своем активе 18 очков
Газинский признан лучшим игроком "Урала" в октябре
Болельщики "Урала" признали полузащитника Юрия Газинского лучшим игроком клуба в октябре.
Фото: МатчПремьер