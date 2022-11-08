- Со всеми расходами на стадион, на пожарных, скорую помощь оставалось порядка 10 миллионов. Это наша чистая прибыль. Конечно, не все матчи приносили такой доход, но всё же. Зарабатывали на играх с "Зенитом", ЦСКА. На остальные клубы люди идут не так охотно, - передает слова Иванова Matchtv.ru.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги екатеринбургский "Урал", на стадионе которого с начала сезона используется система Fan ID, провел 9 домашних матчей. Самым посещаемым из них стал матч 4 тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:2) - его посетил 8 931 болельщик. В двойку лучших по посещаемости вошла также встреча 7 тура с "Зенитом" (0:4) - 8 538 зрителей. Домашние игры "шмелей в чемпионате России с "Краснодаром", "Пари НН", "Торпедо", "Ахматом", "Химками", "Крыльями Советов" и "Локомотивом" собирали аудиторию от 2 487 до 3 551 человек.
Григорий Иванов: после всех расходов на матч со "Спартаком" осталось порядка 10 миллионов - это чистая прибыль "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, сколько составила чистая прибыль клуба от домашнего матча со "Спартаком".
Фото: социальные сети