"Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Кокорин на правах аренды перешел в кипрский "Арис" этим летом – права на российского нападающего принадлежат "Фиорентине". Он успел принять участие в девяти встречах национального первенства, в которых записал себе в актив 4 гола и две результативные передачи.
Юсупов на данный момент выступает в составе "Сочи". 22-летний полузащитник вышел на поле в 13 матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяч и отдал голевую передачу.
Юсупов – о зарплате Кокорина: понятно, что она большая. Заслуженно или нет — наверное, нет
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился мнением о зарплате форварда "Ариса" из Лимасола Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"