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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.3X 3.2П2 3.4
Севилья
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Эспаньол
22:00
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.2П2 2.5
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.1П2 2.26

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
РомаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.23
Лечче
20:30
АталантаНе начат
П1 4.8X 3.55П2 1.81
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.2
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.59X 4.2П2 5.8
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
20:30
БайерНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.26
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.6X 4П2 6.2
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.99X 3.85П2 3.6
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.35X 3.65П2 2.14
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.3

Кубок Английской лиги

Новости
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.45
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.28X 6.4П2 9.6
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
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Юсупов – о зарплате Кокорина: понятно, что она большая. Заслуженно или нет — наверное, нет

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов поделился мнением о зарплате форварда "Ариса" из Лимасола Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться", - цитирует футболиста "РБ Спорт".

Кокорин на правах аренды перешел в кипрский "Арис" этим летом – права на российского нападающего принадлежат "Фиорентине". Он успел принять участие в девяти встречах национального первенства, в которых записал себе в актив 4 гола и две результативные передачи.

Юсупов на данный момент выступает в составе "Сочи". 22-летний полузащитник вышел на поле в 13 матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяч и отдал голевую передачу.


Юсупов Сочи Кокорин Арис
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