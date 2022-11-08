"Европа? Нет, конечно. Туда в обычное-то время тяжело попасть, а сейчас тем более. Турция — это другой вопрос. Кстати, знаю, что у меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. Какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю… Пока не особо хочется в Турцию", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Юсупов на протяжении последних трех сезонов выступает в составе "Сочи". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 33-летний хавбек вышел на поле в 13 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.
"Сочи" с 22-мя очками после 16-ти туров занимает девятое место в турнирной таблице. 13 ноября подопечные Александра Точилина в гостях сыграют против "Химок". Начало матча запланировано на 16:30 мск.
Юсупов: знаю, что у меня есть варианты в Турции – со мной связывались средненькие команды
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался о перспективах продолжить карьеру в одном из турецких клубов.
Фото: РПЛ