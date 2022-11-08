– "Зенит" покупает намного более качественных игроков, чем все остальные. Плюс мне очень нравится их тренер – Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление. Кроме того, что он сильный тренер, это еще и очень хороший человек, – цитирует Карреру "СЭ".
Массимо Каррера являлся главным тренером московского "Спартака" в период с с августа 2016 года по октябрь 2018 года. До этого итальянец работал ассистентом главного тренера и исполняющим его обязанности. При Каррере красно-белые становились первыми в российском чемпионате. После "Спартака" Массимо возглавлял "АЕК Афины" и "Бари". На данный момент (начиная с апреля 2021 года) находится в поиске нового клуба для продолжения тренерской карьеры.
Каррера: мне очень нравится Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Спартак"