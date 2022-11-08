– Учитывая, что у нас ушли все лидеры, травма на травме, дисквалификации, нам нужен любой, даже просто человек. Мы все играем на разных позициях, за что нужно отдать должное нашей команде – никто не ноет, мы выкручиваемся, как можем. Пригодится ли Кокорин? Он будет вишенкой на торте. Дзюба? То же самое, что и с Кокориным. Нам любой вариант нужен, а сильные игроки тем более, – приводит слова Юсупова "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Сочи", занявший второе место в предыдущем сезоне Российской премьер-лиги при Владимире Федотове в качестве главного тренера, сейчас идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы набрали двадцать два очка в шестнадцати матчах. Летом клуб покинули центральный защитник Родригао и центральный нападающий Кассьерра, перешедшие в "Зенит". Главный тренер Владимир Федотов сейчас тренирует московский ЦСКА. В предыдущем туре "Сочи" принимало на своем поле "Спартак", их встреча завершилась вничью (1:1). В следующем туре сочинский клуб сыграет на выезде с подмосковными "Химками". Матч пройдет 13 ноября, стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. Артем Дзюба 3 ноября расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", а Александр Кокорин играет в кипрском "Арисе" на правах аренды из итальянской "Фиорентины".
Юсупов: если Кокорин вернется в "Сочи", он будет вишенкой на торте, Дзюба тоже
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказал мнение о возможности перехода нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы в сочинский клуб.
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