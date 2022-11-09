"Кого считаю лучшим тренером в своей карьере? Честно, мне как-то повезло: у меня было много тренеров, которых можно перечислить. Но лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в "Динамо" при Черчесове", - цитирует Юсупова "РБ Спорт".
Напомним, Станислав Черчесов возглавлял "Динамо" с 2014 по 2015 годы. Под его руководством бело-голубые дважды занимали четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, с ним команда доходила до 1/8 финала Лиги Европы. После ухода из "Динамо" Черчесов тренировал "Легию" и сборную России. С декабря прошлого года Черчесов работает в "Ференцвароше".
Юсупов: считаю Черчесова лучшим тренером в карьере. Это было лучшее время в футболе
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в своей карьере.
Фото: ФК "Ференцварош"