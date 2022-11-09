"Я считаю, что это наглое заявление. В ЦСКА и "Зените" работают наши российские специалисты, причем работают хорошо. Почему Каррера говорит про ЦСКА и "Зенит"? Почему он не сказал, что хочет поработать в "Торпедо" или "Химках", хотя я абсолютно уверен, что его и туда не возьмут", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Итальянец покинул красно-белых в 2018 году. После этого Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари". Специалист находится без работы с апреля прошлого года.
Ранее Каррера заявил, что готов вернуться в Россию, причем не только в "Спартак". Специалист не исключил, что может возглавить и любого из принципиальных соперников его бывшей команды.
Газзаев: почему Каррера говорит про ЦСКА и "Зенит", а не "Торпедо" или "Химки"? Хотя я уверен, что его и туда не возьмут
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал Массимо Карреру за его слова о желании поработать в "Зените" или ЦСКА.
Фото: РИА Новости