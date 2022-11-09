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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
1 - 0 1 0
ХетафеПерерыв
П1 1.3X 4.4П2 15
Севилья
1 - 2 1 2
Реал СосьедадПерерыв
П1 150X 14.5П2 1.01
Эспаньол
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
П1 2.7X 3.35П2 2.5
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.95X 2.95П2 2.22

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 1 2 1
Аталанта2 тайм
П1 1.35X 3.85П2 15
Сассуоло
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
П1 6X 1.6П2 3.55
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5.8
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.71X 3.55П2 5.8
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 1 1 1
Байер2 тайм
П1 24X 4.75П2 1.22
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.7X 4.2П2 4.7
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.5
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.94X 3.65П2 4
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.51X 4.6П2 6.2
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"РБ Спорт": в новом контракте Сычевого с "Оренбургом" есть опция выкупа - 100 млн рублей

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой теперь имеет в контракте опцию возможного выкупа.
Фото: ФК "Оренбург"
Напомним, ранее "Оренбург" сегодня объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона. По сведениям источника, в новом контракте Сычевого фигурирует сумма возможного выкупа - 100 млн рублей (примерно 1,6 млн евро).

Владимир Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой входит в топ-3 лучших бомбардира чемпионата России.

Источник: "РБ Спорт"


Сычевой Оренбург
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