Напомним, ранее "Оренбург" сегодня объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона. По сведениям источника, в новом контракте Сычевого фигурирует сумма возможного выкупа - 100 млн рублей (примерно 1,6 млн евро).
Владимир Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой входит в топ-3 лучших бомбардира чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в новом контракте Сычевого с "Оренбургом" есть опция выкупа - 100 млн рублей
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой теперь имеет в контракте опцию возможного выкупа.
Фото: ФК "Оренбург"