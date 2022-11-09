"Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой", - приводит слова Талаева "Чемпионат".
Напомним, ранее "Оренбург" сегодня объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона.
Владимир Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой входит в топ-3 лучших бомбардира чемпионата России.
Агент Сычевого: у нас были и есть предложения. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого, заявил, что его клиент все еще может покинуть клуб, несмотря на продление контракта.
Фото: ФК "Оренбург"