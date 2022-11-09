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Зотов – о дебюте за "Локомотив": Сёмин заменил меня из-за неправильно подобранных шипов на бутсах

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов поделился воспоминаниями о дебюте в составе "Локомотива".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Он мне дал шанс — моя первая игра в РПЛ с ЦСКА. Я не подобрал шипы, а Сёмин ненавидит, когда люди выходят в 13?шиповых бутсах и поскальзываются. В перерыве он пришёл, посмотрел на мои бутсы, кинул их со словами: "Блин, как вы подбираете бутсы, что это такое?!" И меня поменял", — цитирует Зотова "Матч ТВ".

Зотов провел в "Локомотиве" первые годы своей профессиональной карьеры, после чего выступал в Российской Премьер-лиге за "Анжи", "Кубань", "Крылья Советов", "Оренбург" и "Рубин". Минувшим летом 32-летний защитник вернулся в самарский коллектив.

Футболист провел 6 матчей в текущем розыгрыше национального первенства, в которых не отметился результативными действиями.

"Крылья" по итогам 16-ти туров располагаются на 10-м месте в таблице Премьер-лиги, в их активе 20 очков. 12 ноября подопечные Игоря Осинькина на своем поле примут "Ростов".


Зотов Семин Локомотив
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