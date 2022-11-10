- На мой взгляд, "Зенит" остается сильнейшей командой РПЛ, которая в этом сезоне вновь станет чемпионом. "Зенит" ни за что не упустит чемпионство — по составу и игре петербуржцы сильнее всех конкурентов. "Спартаку" их точно не догнать. Уверен, команда Семака возьмет золотые медали пятый год подряд, - приводит комментарий Данни "РБ Спорт".
"Зенит" располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая "Спартак" на 6 очков. В восьмом туре РПЛ петербуржский клуб обыграл красно-белых в гостях со счетом 2:1. В шестнадцатом туре РПЛ "Зенит" впервые потерпел поражение, проиграв у себя дома "Ахмату" (1:2).
Мигель Данни перешел в "Зенит" из "Динамо" в 2008 года за 30 миллионов евро. Это был рекордный трансфер. В свой первой же игре португалец забил победный мяч "Манчестер Юнайтед". С "Зенитом" Данни выиграл три раза чемпионат России, суперкубок Европы и дважды побеждал в кубке России. В 2017 году игрок покинул сине-бело-голубых в связи с истечением контракта.
Данни: команда Семака возьмет золотые медали пятый год подряд, "Спартаку" их не догнать
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни высказал мнение, что сине-бело-голубые уже не упустят чемпионство.
Фото: РПЛ