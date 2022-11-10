- Вряд ли Клаудиньо сильно расстроился из-за непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022. Это никак не скажется на его мотивации играть за "Зенит", - передает слова Гарсии Sport24.
Ранее пресс-служба сборной Бразилии опубликовала полный список команды, которая примет участие в предстоящем Чемпионате мира-2022 в Катаре. Ни один из семи бразильских легионеров петербургского "Зенита" - голкипер Иван, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Вендел, Малком, Клаудиньо и Густаво Мантуан - не был включен в состав национальной команды. Атакующий полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо и его одноклубник Малком являются Олимпийскими чемпионами Токио в составе олимпийской сборной Бразилии.
Агент Клаудиньо - о непопадании игрока на ЧМ-2022: это никак не скажется на его мотивации играть за "Зенит"
Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандес Гарсия прокомментировал непопадание своего подопечного в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Фото: Sport24