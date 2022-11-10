– Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он все еще соответствует уровню РПЛ. Артем может заиграть в любой команде России, убежден в этом. Дзюба – лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные. Думаю, Артем все еще хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, – цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, что прямо сейчас российский нападающий Артем Дзюба находится без клуба. 3 ноября он расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор", в которую он перебрался в августе 2022 года в качестве свободного агента. Его контракт с "Зенитом" истек в конце предыдущего сезона, до этого он выступал за тульский "Арсенал", "Спартак", "Томь" и "Ростов". В составе "Зенита" Артем Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. На втором месте по сыгранным матчам – московский "Спартак" (166 игр, 38 голов, 23 результативных передачи). ЦСКА по итогам шестнадцати сыгранных туров идет на четвертом месте в текущем сезоне РПЛ.
Канчельскис: не удивлюсь появлению Дзюбы в ЦСКА. Он все еще лучший форвард России
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис предположил переход российского нападающего Артема Дзюбы в московский ЦСКА.
Фото: РИА Новости