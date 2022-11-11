По данным источника, руководство столичного коллектива рассчитывает приобрести двух атакующих полузащитников, чтобы усилить конкуренцию за место в старте.
Сообщается, что клуб также видит необходимость в подписании центрального защитника.
Подопечные Владимира Федотова идут на четвертом месте в таблице Российской Премьер-лиги по итогам 16-ти туров. Красно-синие записали себе в актив 29 очков и отстают от "Ростова", замыкающего топ-3 чемпионата, на 3 балла.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА хочет подписать до трех игроков в зимнее трансферное окно
ЦСКА планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА