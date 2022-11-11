– Нет сомнений, что Веллитон, Робсон, Алекс из "Спартака" были сильнее тех бразильцев, которые сейчас играют за "Зенит". Дело в том, что уровень РПЛ заметно ниже других европейских чемпионатов, – приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
Уточним, что на данный момент в составе "Зенита" выступают сразу семь бразильцев: Иван, Мантуан, Вендел, Сантос, Малком, Родригао и Клаудиньо. Помимо них в клубе из Санкт-Петербурга играют два колумбийца – Кассьерра и Барриос, хорват Ловрен. "Зенит" – один из самых зависимых от игры своих легионеров клубов Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Ближайшим преследователем является "Спартак", отстающий на шесть очков.
Кавазашвили: Веллитон, Робсон и Алекс сильнее тех бразильцев, которые сейчас играют в "Зените"
Экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил мнение, что бывшие легионеры красно-белых Веллитон, Робсон, Алекс были сильнее Малкома и Клаудиньо из "Зенита".
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